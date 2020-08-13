RB Leipzig 2-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Leipzig ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Leipzig yarı finale yükseldi. Alman ekibine turu getiren golleri Dani Olmo ve Tyler Adams kaydetti. Atletico Madrid'in tek golünü penaltıdan Joao Felix attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid Estadio José Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki taraf da ilk 45 dakikada birbirine üstünlük kuramayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf RB Leipzig oldu. Almanya temsilcisi 50. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Atletico Madrid'de 58. dakikada oyuna dahil olan genç yıldız Joao Felix, 71. dakikada attığı penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.
LEIPZIG SON ANLARDA YARI FİNALE UÇTU!
Mücadelenin son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken, 88. dakikada Leipzig takımı üstünlük sayısını yakaladı. 21 yaşındaki ABD'li Tyler Adams attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Leipzig, İspanyol devi Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
RAKİP PSG!
RB Leipzig yarı finalde Atalanta'yı mucizevi bir şekilde geçen Fransız ekibi PSG ile eşleşti.
NAGELSMANN TARİHE GEÇTİ!
Leipzig'in 33 yaşındaki çalıştırıcısı Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselmeyi başaran en genç teknik direktör oldu.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 00:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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