RB Leipzig 2-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi A. Madrid'i son anlarda geçen Leipzig yarı finalde!

2-1 | MAÇ SONUCU

RB Leipzig 2-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Leipzig yarı finale yükseldi. Alman ekibine turu getiren golleri Dani Olmo ve Tyler Adams kaydetti. Atletico Madrid'in tek golünü penaltıdan Joao Felix attı.

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ile Estadio José Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki taraf da ilk 45 dakikada birbirine üstünlük kuramayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf RB Leipzig oldu. Almanya temsilcisi 50. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Atletico Madrid'de 58. dakikada oyuna dahil olan genç yıldız Joao Felix, 71. dakikada attığı penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.

LEIPZIG SON ANLARDA YARI FİNALE UÇTU!
Mücadelenin son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken, 88. dakikada Leipzig takımı üstünlük sayısını yakaladı. 21 yaşındaki ABD'li Tyler Adams attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Leipzig, İspanyol devi Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

RAKİP PSG!
RB Leipzig yarı finalde Atalanta'yı mucizevi bir şekilde geçen Fransız ekibi PSG ile eşleşti.

NAGELSMANN TARİHE GEÇTİ!
Leipzig'in 33 yaşındaki çalıştırıcısı Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale yükselmeyi başaran en genç teknik direktör oldu.

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 00:21
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