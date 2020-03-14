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14 Mart 2020, Cumartesi
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İşte Şampiyonlar Ligi için son formül: 'da 4'lü final

İşte Şampiyonlar Ligi için son formül: İstanbul'da 4'lü final

17 Mart'ta 55 ülke temsilcisiyle görüşürüp koronavirüs tehlikesi nedeniyle alınacak kararları açıklayacak. UEFA'nın kritik toplantısında masadaki birinci gündem maddesi ise 'nin ertelenmesi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin formatının değiştirilip ’da olarak sezonun tamamlanması gündemde...

, üye ülkelerle birlikte salı günü tarihi bir toplantı gerçekleştirecek. 55 ülke ile video konferans yolu ile yapılacak toplantıda Avrupa futbolunun bu sezonluk yol haritası da çizilecek. UEFA yönetiminin Koronavirüs için B planı ise Şampiyonlar Ligi'nin final formatını değiştirmek. Bu olursa '' 'de oynanacak. İşte UEFA'nın gündemindeki 3 kritik ana başlık:

EURO 2020

Turnuvanın açılışının yapılacağı , Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Avrupa'da virüsün giderek yayılması ve liglerin de ertelenmesi sonrasında 'nin 2021 yılı yaz ayına ertelenmesi gündemde. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ise ile görüşülerek gelecek yıl 17 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan FIFA Kulüpler 'nın iptali görüşülecek. Öte yandan video konferans yöntemi ile yapılacak oylama öncesinde üye ülkelerin %85'inin turnuvanın ertelenmesinden yana olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde maçlar iptal edilirken UEFA, kalan son 16 tur maçlarının oynanmasının ardından ayağını tek maç olarak tarafsız sahada oynatmanın hesaplarını yaptı. Çeyrek final sonrasında ise yeni bir format ile birlikte 'Dörtlü Final' olarak yarı final 'a taşınacak. Euroleague'deki gibi tek maç olarak oynanacak yarı final müsabakaları daha önce açıklanan final gibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nde ise Polonya'nın Gdansk şehrinin ev sahibi olması planlanıyor.

AVRUPA LİGLERİ

UEFA'nın, üye ülkelerin liglerine karışması ve erteleme ile seyircisiz oynanması gibi bir karar vermesi söz konusu değil, sadece tavsiye kararı alabiliyor. Ülkelerin 'dan sonra yeniden futbola dönebileceğini var sayan UEFA idarecileri, işler yolunda giderse EURO 2020'yi erteledikten sonra liglerin de 15 Nisan'dan sonra oynanmasını üyelerle görüşecek. Bu hazırlığa göre ise aradaki zaman kaybı, Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi nedeniyle Haziran sonuna kadar oynanacak maçlarla telafi edilecek ve Avrupa'daki tüm ligler bitirilecek.

  1. 14.03.2020
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