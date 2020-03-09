UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

10 Mart Salı:

Valencia () - Atalanta () (1-4)

Leipzig () - Tottenham () (1-0)

11 Mart Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - (İspanya) (0-1)

Paris Saint-Germain () - (Almanya) (1-2)

17 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - (Fransa) (0-1)

(İngiltere) - (İspanya) (2-1)

18 Mart Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

  1. 09.03.2020
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