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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Korona alarmı

Korona alarmı

2. Başkanı , “Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse finali ’da yapılacak ve ’ni durdurabiliriz” diye konuştu

2. Başkanı , koronavirüs tehdidine dikkat çekti. Uva, "Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse finali 'da yapılacak ve 'ni durdurabiliriz" diye konuştu
  1. 26.2.2020
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