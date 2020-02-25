Devler Ligi’nde müthiş maçlar - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Devler Ligi’nde müthiş maçlar

Devler Ligi’nde müthiş maçlar

Devler Ligi’nde müthiş maçlar

son 16 turu maçında bugün iki maç oynanacak. 'da oynanacak maçta , 'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma beIN 2'den yayınlanacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçta ise ile B.Münih kozlarını paylaşacak. Her iki maç saat 23.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında bugün iki maç oynanacak. 'da oynanacak maçta , 'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma beIN 2'den yayınlanacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçta ise ile B.Münih kozlarını paylaşacak. Her iki maç saat 23.00'te başlayacak.

  1. 25.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devler Ligi’nde müthiş maçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN