Devler Ligi’nde müthiş maçlar

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında bugün iki maç oynanacak. İtalya'da oynanacak maçta Napoli, Barcelona'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçta ise Chelsea ile B.Münih kozlarını paylaşacak. Her iki maç saat 23.00'te başlayacak.