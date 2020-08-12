Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki sürpriz takımı Atalanta'nın 'peri masalına' PSG, çeyrek finalde acı bir şekilde son verdi. Fransız devi, 1-0 geriye düştüğü maçı, 90'da Marquinhos ve 90+3'te Choupo-Moting'in golleriyle 2-1 kazanıp adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'un ev sahipliği yaptığı 8'li final heyecanı Atalanta ile PSG arasında oynanan çeyrek final maçıyla başladı.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransız devi PSG, Devler Ligi'nin bu sezonki sürpriz ekibi Atalanta karşısında adeta 'ecel terleri' döktüğü maçı uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazanıp yarı final biletini aldı.
İtalyan temsilcisi Atalanta, Estadio da Luz'da (Işık Stadyumu) oynanan mücadelenin ilk yarısını 26. dakikada Pasalic'in attığı golle 1-0 önde kapattı.
SON BÖLÜMDE MUCİZEVİ DÖNÜŞ!
İkinci yarıda gol için bastıran PSG, aradığı golleri son dakikalarda buldu. 90'da Marquinhos ile beraberliği yakalayan Fransızlar, 90+3'te Choupo-Moting'in golüyle yarı finale uçtu: 1-2.
RAKİP YA LEIPZIG YA DA ATLETICO
Atalanta karşısında tur biletini son dakikalarda kapan PSG'nin, yarı finaldeki rakibi bu akşam (13 Ağustos Çarşamba) belli olacak. Fransız devi, bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak Leipzig-Atletico Madrid maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 00:21
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta 1-2 PSG | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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