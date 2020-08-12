Atalanta 1-2 PSG | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG'den müthiş dönüş!

1-2 | MAÇ SONUCU

Atalanta 1-2 PSG | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... 'nin bu sezonki sürpriz takımı 'nın 'peri masalına' , çeyrek finalde acı bir şekilde son verdi. Fransız devi, 1-0 geriye düştüğü maçı, 90'da Marquinhos ve 90+3'te Choupo-Moting'in golleriyle 2-1 kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

'nde Lizbon'un ev sahipliği yaptığı 8'li final heyecanı ile arasında oynanan maçıyla başladı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransız devi , Devler Ligi'nin bu sezonki sürpriz ekibi Atalanta karşısında adeta 'ecel terleri' döktüğü maçı uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazanıp yarı final biletini aldı.

İtalyan temsilcisi Atalanta, Estadio da Luz'da (Işık Stadyumu) oynanan mücadelenin ilk yarısını 26. dakikada Pasalic'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

SON BÖLÜMDE MUCİZEVİ DÖNÜŞ!

İkinci yarıda gol için bastıran PSG, aradığı golleri son dakikalarda buldu. 90'da Marquinhos ile beraberliği yakalayan Fransızlar, 90+3'te Choupo-Moting'in golüyle yarı finale uçtu: 1-2.

RAKİP YA LEIPZIG YA DA ATLETICO
Atalanta karşısında tur biletini son dakikalarda kapan PSG'nin, yarı finaldeki rakibi bu akşam (13 Ağustos Çarşamba) belli olacak. Fransız devi, bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak Leipzig-Atletico Madrid maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 00:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atalanta 1-2 PSG | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA