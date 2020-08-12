Atalanta 1-2 PSG | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'un ev sahipliği yaptığı 8'li final heyecanı Atalanta ile PSG arasında oynanan çeyrek final maçıyla başladı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransız devi PSG, Devler Ligi'nin bu sezonki sürpriz ekibi Atalanta karşısında adeta 'ecel terleri' döktüğü maçı uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazanıp yarı final biletini aldı.

İtalyan temsilcisi Atalanta, Estadio da Luz'da (Işık Stadyumu) oynanan mücadelenin ilk yarısını 26. dakikada Pasalic'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

SON BÖLÜMDE MUCİZEVİ DÖNÜŞ!

İkinci yarıda gol için bastıran PSG, aradığı golleri son dakikalarda buldu. 90'da Marquinhos ile beraberliği yakalayan Fransızlar, 90+3'te Choupo-Moting'in golüyle yarı finale uçtu: 1-2.

RAKİP YA LEIPZIG YA DA ATLETICO

Atalanta karşısında tur biletini son dakikalarda kapan PSG'nin, yarı finaldeki rakibi bu akşam (13 Ağustos Çarşamba) belli olacak. Fransız devi, bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak Leipzig-Atletico Madrid maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.