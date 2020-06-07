Almanlar açıkladı! "Şampiyonlar Ligi finali..."

Alman haber kaynaklarından Bild'in haberine göre; UEFA 8'li Final şeklinde oynatmayı planladığı Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak kenti 17 Haziran'da açıklayacak.

Almanya'nın Frankfurt kentiyle ve Rusya'nın da başkent Moskova ile finallere talip olduğu ancak yarışı Portekiz'in başkenti Lizbon'un kazandığı kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Portekiz takımının bulunmamasının, Portekiz'in UEFA'nın vergi muafiyeti konusundaki siyasi taleplerini yerine getirmesinin, gereken stadyum sayısınına sahip olmasının ve corona virüsü vaka sayılarının yönetilebilir olmasının Lizbon'u bir adım öne çıkardığı ifade edildi.

Öte yandan daha önce İspanyol basınında çıkan haberlerde, Benfica'nın maçlarını yaptığı Estadio da Luz Stadı'nın tercih edilebileceği, tek maçlı eliminasyon sistemi şeklinde oynanacak 8'li Final"in 22 Ağustos'ta başlayacağı ve finalin de 29 Ağustos'ta yapılacağı belirtilmişti.

Şampiyonlar Ligi finali normal şartlar altında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacaktı.