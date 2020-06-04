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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lizbon planı doğrulandı!

planı doğrulandı!

Lizbon planı doğrulandı!

Başkanı de , finalinin 'dan alarak 'a taşıma planıyla ilgili, "Portekiz halkına Ağustos ayında oynanacak uluslararası maçlarıyla ilgili güzel haberler vermeyi umuyoruz" dedi.

Başkanı de , finalinin 'dan alarak 'a taşıma planıyla ilgili, "Portekiz halkına Ağustos ayında oynanacak uluslararası maçlarıyla ilgili güzel haberler vermeyi umuyoruz" dedi. 'nın organizasyonu ve Lizbon'un statlarında oynatmak istediği ileri sürülmüştü.

  1. 4.6.2020
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