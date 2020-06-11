Tarih verildi UEFA toplanıyor! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Tarih verildi toplanıyor! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak?

Tarih verildi UEFA toplanıyor! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak?

, salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaların masaya yatırılacağı yönetim kurulu toplantısının 17-18 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ancak başka bir ülkeye taşınacağı iddia edilen Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili karar da bu toplantıda belli olacak.

'dan yapılan açıklamaya göre, ilk gün toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin konular değerlendirilecek.

İkinci gün ise 2022 Elemeleri, kulüp lisans ve finansal fair play kuralları konuşulacak.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, 17 Haziran'daki toplantının ardından UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak online basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 14:13
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