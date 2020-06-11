Tarih verildi UEFA toplanıyor! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak?
UEFA, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaların masaya yatırılacağı yönetim kurulu toplantısının 17-18 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ancak başka bir ülkeye taşınacağı iddia edilen Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili karar da bu toplantıda belli olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk gün toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin konular değerlendirilecek.
İkinci gün ise 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, kulüp lisans ve finansal fair play kuralları konuşulacak.
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, 17 Haziran'daki toplantının ardından UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak online basın toplantısı düzenleyecek.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 14:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tarih verildi UEFA toplanıyor! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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