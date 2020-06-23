Aktüel haberler (23.06.2020)

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İspanyol devi Real Madrid'in başarılı stoperi Sergio Ramos golleri sıralamaya devam ediyor. 34 yaşındaki oyuncu takımının, Real Sociedad'ı 2-1 yendiği mücadelede bir kez daha ağları sarstı. Bu sezon 28 maçta 7. golünü kaydetti. Ramos toplamda attığı 68 golle La Liga'nın en fazla ağları sarsan savunma oyuncusu unvanını eline aldı. Ramos bu gol sayısına 485 maçta ulaşırken, Barcelona'nın efsane ismi Koeman 192 mücadelede 67 defa ağları sarsmıştı.

KIZILYILDIZ'DA 5 POZİTİF VAKA

Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada futbolculardan Gobeljic, Jovencic, Petrovic, Konatar ve Jovicic'in testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Salgın nedeniyle 2.5 ay ara verilen ligde Kızılyıldız ilk karşılaşmasını kazanarak 31. şampiyonluğunu ilan etmişti.

REKOR İZLEYİCİ

Premier Lig'de ünlü Merseyside derbisinde izleyici rekoru kırıldı. Şehrin kırmızı ve mavi yakalarını bir araya getiren Everton-Liverpool maçını İngiltere'de 5.5 milyon futbolsever izledi. Bu alanda daha önceki rekor 2011-12 sezonunda M.City'nin, M.United'ı yendiği maçta 4.3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

KLOPP MÜTHİŞ

Manchester United'ın efsane oyuncusu Wayne Rooney, Liverpool'un hocası Jurgen Klopp'a hayran olduğunu söyledi. 34 yaşındaki futbolcu "Alex Ferguson için oynamak harikaydı. Aynısını Klopp için de düşünüyorum. Liverpool dışında bir takımda onun için oynamak isterdim" diye konuştu.

IRKÇILIĞA ÖFKE

ABD'de George Floyd ırkçı bir polis memuru tarafından öldürülmüştü. Dünyayı kasıp kavuran bu olayın etkisi hafiflemeden Nascar'da kötü bir olay yaşandı. Afrika asıllı ABD'li sürücü Bubba Wallace'ın garajına idam ipi bırakıldı. Nascar yönetimi "Kızgın ve öfkeliyiz. Bu iğrenç hareketin sorumlusunu bulacağız" dedi.

CORİNTHİANS'IN BAŞI DERTTE

Koronavirüsün en kötü etkilediği ülkelerin başında gelen Brezilya'da Corinthians'ta bir türlü temizlenemiyor. Son 2 ayda Corinthians'ın 27 oyuncusundan 21'i virüse yakalandı. 13'ü iyileşirken 8'inin tedavisi sürüyor. Ayrıca 17 kulüp çalışanında da virüse rastlanmıştı. Sonraki testleri negatife döndü.