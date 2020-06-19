Adıyaman’da 3 pozitif vaka

BAL ekibi Adıyaman 1954'te bir yönetici ile iki sporcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Teknik ekip ve futbolcular karantina altına alındı. Tüm takıma tarama testi yapıldı. Tesislerde kalan teknik heyet ve sporcuların 14 gün boyunca karantina altında kalacağı, giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi. 14 gün sonra bütün takıma corona virüsü testi tekrardan yapılacak.