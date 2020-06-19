Adıyaman’da 3 pozitif vaka
BAL ekibi Adıyaman 1954'te bir yönetici ile iki sporcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Teknik ekip ve futbolcular karantina altına alındı.
BAL ekibi Adıyaman 1954'te bir yönetici ile iki sporcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Teknik ekip ve futbolcular karantina altına alındı. Tüm takıma tarama testi yapıldı. Tesislerde kalan teknik heyet ve sporcuların 14 gün boyunca karantina altında kalacağı, giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi. 14 gün sonra bütün takıma corona virüsü testi tekrardan yapılacak.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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