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11 Haziran 2020, Perşembe
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'den flaş talimat değişikliği!

TFF'den flaş talimat değişikliği!

Lig, 1. Lig ve müsabakalarına ilişkin talimatta değişikliğe gitti.

Lig, 1. Lig ve müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik gerçekleştirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre yönetim kurulu, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 'da Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma sürecine ilişkin sürelerin ve başvuru süresinin durdurulması yönünde aldığı kararın uzatılmasını kabul etti.

Buna göre TFF Yönetim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı itiraz edilen kararın tebliğinden ve TFF talimatlarının yayımından itibaren yedi gün olarak belirlenen Tahkim Kuruluna başvuru süresinin 13 Mart tarihinden 30 Nisan'a kadar durdurulması yönündeki karar, Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Yönetim kurulu; tahkim, disiplin, etik, uyuşmazlık ve çözüm ile kulüp lisans kurullarının toplantıları ile bu kurulların talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulmasının tarihini de 15 Haziran'a kadar uzatılması yönünde karar verdi.

  1. 11.06.2020
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