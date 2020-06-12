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12 Haziran 2020, Cuma
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Kasapoğlu: Final ’a yakışır

Kasapoğlu: Final İstanbul’a yakışır

Spor'un hesabına açıklamalarda bulunan Gençlik ve , 'nde 2019-20 sezonu finalinin 'da yapılacağına inandığını belirterek, "Bu final İstanbul'a yakışır. 'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Spor'un hesabına açıklamalarda bulunan Gençlik ve , 'nde 2019-20 sezonu finalinin 'da yapılacağına inandığını belirterek, "Bu final İstanbul'a yakışır. 'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

  1. 12.6.2020
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