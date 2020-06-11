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11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig TFF duyurdu! VAR odası artık böyle olacak

'den VAR odalarına corona virüsü ayarı

TFF'den VAR odalarına corona virüsü ayarı

, yeniden başlayacak olan için corona virüsü tedbirleri kapsamında Video Asistan Hakem (VAR) odasını yeniden düzenledi.

'den yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

12 Haziran 2020 tarihinde yeniden başlayacak olan Cemil Usta Sezonu müsabakaları öncesinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR Merkezi, yapılan düzenlemelerle müsabakalara hazır hale getirildi.

Buna göre, Covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında, sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle maç istasyonlarında VAR, ve operatörlerin (RO) görev alanları pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldı.

Bu tedbirlere ek olarak, VAR, AVAR ve operatörler ligin geri kalanında oynanacak maçlarda siperlikle görev yapacak ve kişiye özel kulaklıklar kullanacak. Her müsabaka öncesi cihazlar dezenfekte edilecek. Riva VAR Merkezi'nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak.

İşte VAR odalarına corona virüsü düzenlemesi...



  1. 11.06.2020
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