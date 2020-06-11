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11 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe duyurdu! Corona virüsü test sonuçları...

Kulübü, 'in 27. haftasında oynanacak olan maçı öncesi teknik heyet, futbolcu ve idari kadroya yapılan son testlerinin sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

'in 27. haftasında Ülker Stadyumu'nda 'u ağırlayacak olan 'de futbol A Takımı'na yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 12:21
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