Fenerbahçe duyurdu! Corona virüsü test sonuçları...

Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de futbol A Takımı'na yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.