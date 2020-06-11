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Tahir Karapınar sonrası golcü bombası! Verilen rakam...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar'ı getiren Kanarya, transferde de atağa kalktı... İddialara göre sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde koştuğu golcü futbolcu için İngiltere'de transfer görüşmelerine başladı ve ilk resmi teklifini yaptı! İşte o isim ve önerilen rakam... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

11 Haziran 2020 Perşembe 10:32 Güncelleme: 11.06.2020 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





