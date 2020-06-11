Tahir Karapınar sonrası golcü bombası! Verilen rakam...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar'ı getiren Kanarya, transferde de atağa kalktı... İddialara göre sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde koştuğu golcü futbolcu için İngiltere'de transfer görüşmelerine başladı ve ilk resmi teklifini yaptı! İşte o isim ve önerilen rakam... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Haziran 2020 Perşembe 10:32
Güncelleme: 11.06.2020 10:38
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Fenerbahçe, kısa süre önce teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar'ın getirildiğini duyurmuştu.
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Süper Lig'de oynanacak son 8 maç ile beraber Türkiye Kupası'nda da ilerlemek isteyen Kanarya, rotasını bu iki kulvar için ulaşılabilecek en üst nokta olarak belirledi.
Yaşanılan bu gelişmelerin akabinde transfer için de çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin aradığı golcüyü İngiltere'de bulduğu kaydedildi.
Sezonun sona ermesiyle beraber Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya göndermeyi planlayan Fenerbahçe, yerine gelecek ismi buldu.
PUSCAS İÇİN TEKLİF! Readingchronicle.co.uk adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, George Puscas için ilk teklifini oyuncunun kulübü Reading'e iletti.