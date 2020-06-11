Fenerbahçe istedi Udinese kaptı! Isla'nın yerine...
Fenerbahçe, Şilili sağ beki Mauricio Isla ile yollarını resmen ayırdı. Sarı-lacivertli takım, bir süredir takımdan gideceği konuşulan tecrübeli oyuncunun yerini genç isimle doldurmayı planlıyordu ancak transferde atağa geçen İtalyan ekibi Udinese, Fenerbahçe'nin listesindeki isimle prensipte anlaştı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Haziran 2020 Perşembe 10:50
Güncelleme: 11.06.2020 10:50
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Fenerbahçe, karşılıklı anlaşarak Şilili sağ beki Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
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Sarı-lacivertli takım, tecrübeli oyuncusunun yerine transfer arayışlarına ise çok önceden başlamıştı.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, sağ bek için Arjantinli genç futbolcu Nahuel Molina'yı listesine almıştı. İtalyan basını son dakika gelişmesini böyle duyurdu...
Ülke basınında yer alan haberlere göre Udinese, gelecek sezonun ilk transferini bitirmek üzere. İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin de istediği Molina ile prensip anlaşmasına vardı.
NAHUEL MOLINA KİMDİR?
2 Aralık 1997 tarihinde Arjantin'in Cordoba şehrinde dünyaya gelen Nahuel Molina, 1.75 boyunda. Şu anda Boca Juniors A takımı ve II. takımında forma giyen oyuncu, sağ bek pozisyonunda görev alıyor.