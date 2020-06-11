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Ukrayna'dan Fenerbahçe değerlendirmesi! "Vasat, para için..."
Ukrayna basını Fenerbahçe'yi eleştiri yağmuruna tuttu... Geçici olarak Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber A sınıf bir teknik patronla anlaşmak istiyor. Bu bağlamda adaylardan birinin de Sergei Rebrov olduğu aktarılmıştı. Ukrayna basını, konu ile ilgili yaptığı özel haberde, genç antrenörün Fenerbahçe'ye neden gitmemesi gerektiğini okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Haziran 2020 Perşembe 11:40
Güncelleme: 11.06.2020 11:52
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Fenerbahçe, kısa süre önce Tahir Karapınar'ı takımın başına getirmiş, Süper Lig'in geri kalanında bu şekilde devam edeceğini taraftarlarına duyurmuştu.
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Erol Bulut, Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini, Abdullah Avcı gibi isimleri listesine bulunduran Fenerbahçe'nin hoca adaylarından birinin de Sergei Rebrov olduğu ifade edilmişti.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında sarı lacivertlilerin Ukraynalı teknik adamla temaslarını sıklaştırdığı aktarılmıştı.
Ukrayna basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Rebrov'un Fenerbahçe'den daha iyi bir takıma gitmesi gerektiğini savundu.
Gazeta.ua'nın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde oldu;