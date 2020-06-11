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Ukrayna'dan Fenerbahçe değerlendirmesi! "Vasat, para için..."

Ukrayna basını Fenerbahçe'yi eleştiri yağmuruna tuttu... Geçici olarak Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber A sınıf bir teknik patronla anlaşmak istiyor. Bu bağlamda adaylardan birinin de Sergei Rebrov olduğu aktarılmıştı. Ukrayna basını, konu ile ilgili yaptığı özel haberde, genç antrenörün Fenerbahçe'ye neden gitmemesi gerektiğini okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

11 Haziran 2020 Perşembe 11:40 Güncelleme: 11.06.2020 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





