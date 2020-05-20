UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa kupaları açıklaması!
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceği hakkında UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den yeni bir açıklama geldi. Sloven futbol adamı, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. İşte detaylar...
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin geleceği hakkında Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.
Sezonu tamamlamak istediklerini belirten Ceferin, "Planımız ağustos ayı sonuna kadar bitirmek. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Ne olacağını bilemezsiniz ama işler (corona virüsü salgını) sakinleşiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da liglerin yüzde 80'inin yeniden başlayacağını dile getiren UEFA Başkanı, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin neden oynanmaması gerektiğini anlamıyorum." yorumunu yaptı.
- 20.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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