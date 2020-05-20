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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Başkanı Ceferin'den Avrupa kupaları açıklaması!

UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa kupaları açıklaması!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan ve 'nin geleceği hakkında Başkanı 'den yeni bir açıklama geldi. Sloven futbol adamı, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. İşte detaylar...

Başkanı , UEFA ve UEFA 'nin geleceği hakkında Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.

Sezonu tamamlamak istediklerini belirten Ceferin, "Planımız ağustos ayı sonuna kadar bitirmek. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Ne olacağını bilemezsiniz ama işler (corona virüsü salgını) sakinleşiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da liglerin yüzde 80'inin yeniden başlayacağını dile getiren UEFA Başkanı, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin neden oynanmaması gerektiğini anlamıyorum." yorumunu yaptı.

  1. 20.05.2020
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