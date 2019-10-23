Lille'in Valencia kadrosu açıklandı! Yusuf ve Zeki listede

Fransız ekibi Lille'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile karşı karşıya gelecek maç öncesi kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle ligde oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen Zeki Çelik ve bir diğer milli oyuncu Yusuf Yazıcı bu mücadelenin kadrosunda yer aldı.

Lille'de sakatlığı süren Renato Sanches ise zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İşte Fransız temsilcisinin Valencia maçı kadrosu:

Maignan, Jardim - J. Fonte, Soumaoro, Gabriel, Bradaric, Zeki Çelik, Reinildo, Pied, Diallo - Andre, Bo. Soumare, Maia, Xeka, Yusuf Yazıcı, Ikone - Osimhen, Remy, L. Araujo, J. Bamba.



