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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Lille'in kadrosu açıklandı! Yusuf ve Zeki listede

Lille'in Valencia kadrosu açıklandı! Yusuf ve Zeki listede

Lille'in 'nde ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi milli futbolcular ve , bu mücadelenin kadrosunda yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi Lille'in UEFA 'nde ile karşı karşıya gelecek maç öncesi kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle ligde oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen ve bir diğer milli oyuncu bu mücadelenin kadrosunda yer aldı.

Lille'de sakatlığı süren Renato Sanches ise zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İşte Fransız temsilcisinin Valencia maçı kadrosu:

Maignan, Jardim - J. Fonte, Soumaoro, Gabriel, Bradaric, Zeki Çelik, Reinildo, Pied, Diallo - Andre, Bo. Soumare, Maia, Xeka, Yusuf Yazıcı, Ikone - Osimhen, Remy, L. Araujo, J. Bamba.


  1. 23.10.2019
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