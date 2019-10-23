Lille'in Valencia kadrosu açıklandı! Yusuf ve Zeki listede
Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, bu mücadelenin kadrosunda yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Lille'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile karşı karşıya gelecek maç öncesi kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle ligde oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen Zeki Çelik ve bir diğer milli oyuncu Yusuf Yazıcı bu mücadelenin kadrosunda yer aldı.
Lille'de sakatlığı süren Renato Sanches ise zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
İşte Fransız temsilcisinin Valencia maçı kadrosu:
Maignan, Jardim - J. Fonte, Soumaoro, Gabriel, Bradaric, Zeki Çelik, Reinildo, Pied, Diallo - Andre, Bo. Soumare, Maia, Xeka, Yusuf Yazıcı, Ikone - Osimhen, Remy, L. Araujo, J. Bamba.
- 23.10.2019
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