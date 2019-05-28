Liverpool'un yıldız futbolcusu Naby Keita, Şampiyonlar Ligi finalinde yok
28 Mayıs 2019, Salı
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'un yıldız futbolcusu , Şampiyonlar Ligi finalinde yok

Liverpool'un yıldız futbolcusu Naby Keita, Şampiyonlar Ligi finalinde yok

'da 1 Haziran'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Barcelona maçında sakatlanan 'nın finalde yer alamayacağı belirtildi. Tottenham'da golcü isim 'in ise finalde oynaması bekleniyor.

??Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde final 1 Haziran'da oynanacak. 'a, Tottenham ile oynayacağı final öncesi yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde 1 Haziran'da iki İngiliz devi Liverpool ile Tottenham karşılaşacak. Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi iki ekibin de kadrosunda gelişmeler var.

Tottenham'da golcü isim 'in finale yetişmesi beklenirken Liverpool'da da Roberto Firmino'nun oynayabilecek olması Kırmızılar'ı sevindirdi.

BARCELONA MAÇINDA SAKATLANDI

Ancak Liverpool'da takımın orta sahadaki etkili isimlerinden 'dan kötü haber geldi. Uyluk sakatlığı nedeniyle başarılı orta saha oyuncusu finalde forma giyemeyecek. Keita, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan yarı final ilk maçında sakatlanmıştı.

24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu bu sezon Liverpool ile 33 resmi maça çıkıp 3 gol, 1 asist üretti.

  1. 28.05.2019
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