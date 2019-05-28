Liverpool'un yıldız futbolcusu Naby Keita, Şampiyonlar Ligi finalinde yok
Liverpool'da 1 Haziran'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Barcelona maçında sakatlanan Naby Keita'nın finalde yer alamayacağı belirtildi. Tottenham'da golcü isim Harry Kane'in ise finalde oynaması bekleniyor.
??Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde final 1 Haziran'da oynanacak. Liverpool'a, Tottenham ile oynayacağı final öncesi yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde 1 Haziran'da iki İngiliz devi Liverpool ile Tottenham karşılaşacak. Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi iki ekibin de kadrosunda gelişmeler var.
Tottenham'da golcü isim Harry Kane'in finale yetişmesi beklenirken Liverpool'da da Roberto Firmino'nun oynayabilecek olması Kırmızılar'ı sevindirdi.
BARCELONA MAÇINDA SAKATLANDI
Ancak Liverpool'da takımın orta sahadaki etkili isimlerinden Naby Keita'dan kötü haber geldi. Uyluk sakatlığı nedeniyle başarılı orta saha oyuncusu finalde forma giyemeyecek. Keita, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan yarı final ilk maçında sakatlanmıştı.
24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu bu sezon Liverpool ile 33 resmi maça çıkıp 3 gol, 1 asist üretti.
- 28.05.2019
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Toplam 1
Yorum
serdar akay göztepe de oynayan 18 yaşındaki kerem gsnin mutlaka izlemesi gereken futbolculardan biri.ilerde iyi yerlere gelebilir.keşke sakatlanmasaydı
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G.Saray transfere servet harcadı
Toplam 32
Yorum
mert harika
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Eren Derdiyok: Telefon bekledim
Toplam 2
Yorum
davut Adam o kadar yüksek ücretli sözleşmeyi zorla imzalatmadı , sözleşmesi varsa parasını da son kuruşuna kadar alır .
Liverpool'un yıldız futbolcusu Naby Keita, Şampiyonlar Ligi finalinde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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