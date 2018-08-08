UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını sahasındaki rövanş mücadelesine bıraktı.

Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrenin ilk bölümünde daha etkili oynayan Benfica, 69. dakikada Franco Cervi'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica sahadan tek farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.



DEFANS HATASI



Yediğimiz golde defansımızın hatası saç baş yoldurdu. Benfica'nın en etkili ismi Salvio sağdan getirdiği topu yerden arka tarafa kesti. İsla ile Dirar birbirine bakarken top aralarından geçti, Cervi düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. Yakaladığımız pozisyonlarda da takımdaki forvet etsikliği net olarak gözüktü. Bu sorun da çözülmeli.



FENER NASIL TUR ATLAR??



?Benfica'ya 1-0 kaybeden F.Bahçe, 14 Ağustos'ta rövanş maçına turu geçmek için çıkacak. Kanarya'nın, İstanbul'daki karşılaşmada tur için 2 farklı kazanması gerek. Her türlü beraberlikte Benfica tur atlarken, F.Bahçe 1-0 alırsa uzatmalara gidilecek.

COCU, FENERBAHÇE'DEKİ İLK RESMİ MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe'de bu sezon göreve getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmanda istediği sonucu almayı başaramadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Hollandalı teknik adamın, mücadeledeki ilk değişikliği 61. dakikada geldi. Cocu, bu dakikada Valbuena'yı kenara alırken, Mehmet Ekici'yi sahaya sürdü.

Hollandalı teknik direktör, 74. dakikada ise ikinci hamlesini yaptı. Bu dakikada Alper Potuk kenara gelirken, İspanyol golcü Roberto Soldado oyuna dahil oldu.

BARIŞ ALICI, FENERBAHÇE'DEKİ İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı, sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

İlk 11'de şans bulamayan Barış, karşılaşmanın 87. dakikasında Nabil Dirar'ın yerine oyuna girdi.

ELJİF ELMAS 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Eljif Elmas, Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kamp döneminin öne çıkan isimlerinden olan Eljif, Portekiz'deki maçta 90 dakika sahada kaldı.

BENFİCA'YA KARŞI 3. YENİLGİ

Sarı-lacivertliler, Benfica ile tarihinde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı.

Portekiz ekibi ile 3. kez eşleşen Fenerbahçe, daha önce oynanan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

Geride kalan 5 maçta 11 gol yiyen sarı-lacivertliler, yalnızca 3 gol atabildi

RÖVANŞ 14 AĞUSTOS'TA KADIKÖY'DE



Fenerbahçe ile Benfica arasındaki üçüncü ön eleme turu rövanş maçı 14 Ağustos'ta saat 21:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2. dakikada gelişen Benfica atağında, Gedson Fernandes'in ceza sahasının dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

24. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Vlachodimos'ta kaldı.

32. dakikada Cervi'nin sol çaprazdan şutunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Skrtel, rakip oyuncudan önce müdahale ederek meşin yuvarlağı son anda kornere attı.

39. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan gönderdiği topla Benfica ceza yayı içinde buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Ferreyra'nın sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

65. dakikada Mehmet Ekici'nin başlattığı atakta sağ kanattan bindiren Dirar'ın ceza sahasına gönderdiği ortayı Benfica savunması karşıladı.



69. dakikada Benfica Franco Cervi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gönderilen yerden pasta Fenerbahçe savunmasında İsla'nın bir anlık duraklamasından faydalanan Cervi yerden bir şut çıkardı. Kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

78. dakikada Roberto Soldado hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü.

Stat: Luz

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Benfica: Vlachodimos, Andre Almedia, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Gedson Fernandes, Salvio, Cervi, Ferreyra

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper Potuk







BENFICA-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle sürdü.

Kalede Volkan Demirel yer alırken, geri dörtlüde Isla, Neustaedter, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, önlerinde ise Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk 3'lüsü görev aldı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ganalı futbolcu Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Kameni, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli ve Soldado, yedek kulübesinde şans bekledi.