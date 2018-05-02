Şampiyonlar Ligi'nde finakin adı Real Madrid-Liverpool

Roma ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşılşatı. Liverpool, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ikinci yarısında forma giydiği mücadeleyi kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı ve Real Madrid'in karşısına çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda yapılan mücadeleye iyi başlayan Liverpool, 9. dakikada Mane ile golü bulurken; Roma bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde ilk kez gol yemiş oldu.

Roma 15. dakikada Milner'in kendi kalesine attığı golle skora denge getirirken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Wijnaldum, 25. dakikada durumu 2-1 yaptı. Roma, 35. dakikada El Shaarawy ile direği geçemezken; Liverpool, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya ise Roma iyi başladı ve 52. dakikada Boşnak golcü Dzeko skoru 2-2'ye taşıdı. Golün ardından milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. 60. dakikada Cengiz, yakaladığı fırsatta kaleci Karius'u geçmeyi başaramadı.

63. dakikada El Shaarawy'nin vuruşunda Arnold'un müdahalesi ile top ağlara gitmezken; Roma'nın genç savunmacının topu eliyle çıkardığı yönünde beklentisi oldu ancak oyun devam etti.

86. dakikada Nainggolan'ın golüyle 3-2'yi bulan Roma, 90+3. dakikada skoru 4-2 yaptı. Cengiz'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı gole çeviren Nainggolan, maçın sonucunu belirledi.

Rakibine toplamda 7-6'lık üstünlük sağlayan Liverpool, adını finale yazdırdı. Real Madrid ile Liverpool arasındaki final maçı 26 Mayıs Cumartesi günü Kiev'de yapılacak.

Öte yandan Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

Roma 4 - 2 Liverpool

9' 0 - 1 Sadio Mane

15' 1 - 1 James Milner (Kendi kalesine)

25' 1 - 2 Georginio Wijnaldum

52' 2 - 2 Edin Dzeko

87' 3 - 2 Radja Nainggolan

90+3' 4 - 2 Radja Nainggolan - Penaltı