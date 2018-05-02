Şampiyonlar Ligi'nde finakin adı Real Madrid-Liverpool – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde finakin adı Real Madrid-

    Şampiyonlar Ligi'nde finakin adı Real Madrid-Liverpool

    Şampiyonlar Ligi yarı finalinde , 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Roma'ya 4-2 kaybetse de finale adını yazdırdı. İngiliz ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kiev'deki finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

    Roma ile , Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşılşatı. Liverpool, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ikinci yarısında forma giydiği mücadeleyi kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı ve Real Madrid'in karşısına çıktı.

    Olimpiyat Stadı'nda yapılan mücadeleye iyi başlayan Liverpool, 9. dakikada Mane ile golü bulurken; Roma bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde ilk kez gol yemiş oldu.

    Roma 15. dakikada Milner'in kendi kalesine attığı golle skora denge getirirken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Wijnaldum, 25. dakikada durumu 2-1 yaptı. Roma, 35. dakikada El Shaarawy ile direği geçemezken; Liverpool, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

    İkinci yarıya ise Roma iyi başladı ve 52. dakikada Boşnak golcü Dzeko skoru 2-2'ye taşıdı. Golün ardından milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. 60. dakikada Cengiz, yakaladığı fırsatta kaleci Karius'u geçmeyi başaramadı.

    63. dakikada El Shaarawy'nin vuruşunda Arnold'un müdahalesi ile top ağlara gitmezken; Roma'nın genç savunmacının topu eliyle çıkardığı yönünde beklentisi oldu ancak oyun devam etti.

    86. dakikada Nainggolan'ın golüyle 3-2'yi bulan Roma, 90+3. dakikada skoru 4-2 yaptı. Cengiz'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı gole çeviren Nainggolan, maçın sonucunu belirledi.

    Rakibine toplamda 7-6'lık üstünlük sağlayan Liverpool, adını finale yazdırdı. Real Madrid ile Liverpool arasındaki final maçı 26 Mayıs Cumartesi günü Kiev'de yapılacak.

    Öte yandan Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

    Roma 4 - 2 Liverpool

    9' 0 - 1 Sadio Mane
    15' 1 - 1 James Milner (Kendi kalesine)
    25' 1 - 2 Georginio Wijnaldum
    52' 2 - 2 Edin Dzeko
    87' 3 - 2 Radja Nainggolan
    90+3' 4 - 2 Radja Nainggolan - Penaltı

    1. 2.5.2018 10:54
    2. Güncelleme: 2.5.2018 23:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nde finakin adı Real Madrid-Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN