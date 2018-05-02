Şampiyonlar Ligi'nde finakin adı Real Madrid-Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Roma'ya 4-2 kaybetse de finale adını yazdırdı. İngiliz ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kiev'deki finalde Real Madrid'in rakibi oldu.
Roma ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşılşatı. Liverpool, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ikinci yarısında forma giydiği mücadeleyi kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı ve Real Madrid'in karşısına çıktı.
Olimpiyat Stadı'nda yapılan mücadeleye iyi başlayan Liverpool, 9. dakikada Mane ile golü bulurken; Roma bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde ilk kez gol yemiş oldu.
Roma 15. dakikada Milner'in kendi kalesine attığı golle skora denge getirirken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Wijnaldum, 25. dakikada durumu 2-1 yaptı. Roma, 35. dakikada El Shaarawy ile direği geçemezken; Liverpool, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya ise Roma iyi başladı ve 52. dakikada Boşnak golcü Dzeko skoru 2-2'ye taşıdı. Golün ardından milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. 60. dakikada Cengiz, yakaladığı fırsatta kaleci Karius'u geçmeyi başaramadı.
63. dakikada El Shaarawy'nin vuruşunda Arnold'un müdahalesi ile top ağlara gitmezken; Roma'nın genç savunmacının topu eliyle çıkardığı yönünde beklentisi oldu ancak oyun devam etti.
86. dakikada Nainggolan'ın golüyle 3-2'yi bulan Roma, 90+3. dakikada skoru 4-2 yaptı. Cengiz'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı gole çeviren Nainggolan, maçın sonucunu belirledi.
Rakibine toplamda 7-6'lık üstünlük sağlayan Liverpool, adını finale yazdırdı. Real Madrid ile Liverpool arasındaki final maçı 26 Mayıs Cumartesi günü Kiev'de yapılacak.
Öte yandan Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.
Roma 4 - 2 Liverpool
9' 0 - 1 Sadio Mane
15' 1 - 1 James Milner (Kendi kalesine)
25' 1 - 2 Georginio Wijnaldum
52' 2 - 2 Edin Dzeko
87' 3 - 2 Radja Nainggolan
90+3' 4 - 2 Radja Nainggolan - Penaltı
- 2.5.2018 10:54
- Güncelleme: 2.5.2018 23:42
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 2
Yorum
GS ŞAMPİYON BELLİ, DİĞER SIRALAMALARI KONUŞALIM.
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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Toplam 1
Yorum
Kral Beşiktaşdan öğreniyorlar hep bunları.
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
Yorum
BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
Şampiyonlar Ligi'nde finakin adı Real Madrid-Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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