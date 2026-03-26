Rize'nin milli gururu

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
2026 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşması öncesi Türkiye'nin kadrosunda yer alan Samet Akaydin ve Romanya'nın kadrosuna çağrılan Valentin Mihaila bugünkü maçta süre almaları halinde birbirlerine rakip olacaklar. Çaykur Rizespor forması giyen iki futbolcu bu sezon geride kalan bölümünde takımın en üretken isimleri olmayı başardı.