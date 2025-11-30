CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a veda!

Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a veda!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak yollarını ayırmış olduğu Teknik Direktör İlhan Palut için veda mesajı yayınladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 18:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a veda!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak yollarını ayırmış olduğu Teknik Direktör İlhan Palut için veda mesajı yayınladı. Karadeniz temsilcisinin sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler İlhan Palut; Kulübümüzde 13 Haziran 2023'den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
Vasco da Gama’dan Cuesta kararı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler
Özbek derbiye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek derbiye gidecek mi? Özbek derbiye gidecek mi? 17:02
ManU’dan Londra’da kritik galibiyet! ManU’dan Londra’da kritik galibiyet! 16:56
Lecce Torino'yu ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi! Lecce Torino'yu ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi! 16:34
Vasco da Gama’dan Cuesta kararı! Vasco da Gama’dan Cuesta kararı! 16:24
Fırtına'da Vanspor mesaisi! Fırtına'da Vanspor mesaisi! 15:49
Sivas Bolu'yu penaltı golüyle devirdi! Sivas Bolu'yu penaltı golüyle devirdi! 15:43
Daha Eski
Zeren Spor Beşiktaş'ı mağlup etti! Zeren Spor Beşiktaş'ı mağlup etti! 15:39
Milli kareteci Eray Şamdan altın madalya kazandı Milli kareteci Eray Şamdan altın madalya kazandı 15:32
R. Madrid’den Arda Güler’e büyük övgü! R. Madrid’den Arda Güler’e büyük övgü! 15:28
Sarıyer 3 puanı tek golle aldı! Sarıyer 3 puanı tek golle aldı! 15:28
Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva... Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva... 14:40
Antalyaspor-Göztepe | CANLI Antalyaspor-Göztepe | CANLI 14:40