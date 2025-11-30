Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a veda!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak yollarını ayırmış olduğu Teknik Direktör İlhan Palut için veda mesajı yayınladı. Karadeniz temsilcisinin sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler İlhan Palut; Kulübümüzde 13 Haziran 2023'den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM