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Haberler Rizespor

Sivas'ta da kazanacağız

Ligde 2'de 2 yapan Atmacalar'da Hırvat eldiven, “Kazanarak devam etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi vermek istiyoruz. Son iki haftada iyi hazırlanarak güzel sonuçlar aldık. Bunu Sivas’ta da sürdürmek istiyoruz” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Sivas'ta da kazanacağız

Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak Rizespor'da kaleci Ivo Grbic, umut dağıttı. Son iki haftadaki galibiyetlerin olumlu yansımalarını yaşadıklarını vurgulayan Grbic, "20 yıldır oynuyorum ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım ve her zaman kazanmayı bizlere aşıladılar. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi vermek istiyoruz. Son iki haftada iyi hazırlanarak güzel sonuçlar aldık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

HER TOP İÇİN SAVAŞMALIYIZ

Grbic, takım performansının arttığını belirterek, "Özellikle iyi savunma yaptığımız maçlarda benim de performansım artıyor. İyi savunma yapmaya, her top için savaştığımız sürece daha iyi sonuçlar gelecektir. Bunu da son iki maçta yaptık. Hocamızın fikirlerini sahaya yansıtmaya çalışan bir takım var. Süper Lig iyi bir lig. Bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Benim takımda gördüğüm her zaman konsantre bir şekilde çalışıyoruz ve hocamızın isteklerini sahaya yansıtmaya çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

KEYİFLER YERİNDE

Rizespor, bugün deplasmandaki Sivasspor maçı hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Sivas'a gitti. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

GALİBİYETLERDE PAY SAHİBİ OLDU

İngiltere Championship ekibi Sheffield United'dan kiralanan 28 yaşındaki Hırvat kaleci, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 5 maçta 8 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 1 maçta kalesini gole kapattı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2 maçta oynayan Grbic, Antalyaspor ve Bodrum galibiyetlerinde kalesinde güven verdi.

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