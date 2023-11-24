Çıkış maçımız

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, 3'te 3 yapan rakipleri karşısında kazanmak istediklerini söyledi. Ligde 11 maçta görev alan ve 2 asist yapan 23 yaşındaki Pala, "Antalya, ligin iyi top oynayan takımlarından ama biz de kendimizi bu ligde artık kanıtladığımızı düşünüyorum. Bizim için çıkışa geçme maçı olur diye düşünüyoruz. Çünkü uzun süredir galibiyet alamıyorduk. İstanbulspor maçı ile birlikte bunu sonlandırdık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Antalya'ya galibiyet için gideceğiz, elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İLK YARI HEDEFİMİZ 30 PUANLARA YAKLAŞMAK

Mithat Pala, Süper Lig'de ilk yarıda 30 puanlara ulaşmak istediklerinin altını çizdi. Pala, "İlk yarıdaki hedefimiz 30 puanlara yaklaşmak. Şu anki puan takımımıza göre bence yeterli değil. Çünkü çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takımımız gerçekten çok iyi çalışıyor" diye konuştu.

Teknik direktör İlhan Palut'un takımdaki oyuncularla ikili ilişkisinin çok iyi olduğuna değinen Mithat Pala, "Hocamız bizi maçlara hazırlıyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Biz de sahada istediklerini yapmaya çalışıyoruz" dedi.