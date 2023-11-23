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Rize iddialı

A Spor’a konuşan İlhan Palut, Antalyaspor deplasmanında 3 puan hedefliyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Rize iddialı

Milli araya İstanbul galibiyetiyle giren Rizespor, 3'te 3'le çıkışa geçen Antalyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör İlhan Palut, A Spor'da katıldığı programda Antalya'dan güzel bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi. Palut, "Bizim özellikle son maçlarımızdan daha iyi mücadele etmemiz lazım. Top bize geçtiğinde öz güvenle oynayıp rakibi de zorlamamız gerekir. İnşallah güzel bir skorla Antalya'dan ayrılırız" diye umut dağıttı.

İLHAN PALUT ADA'YA YAKIŞIR

Tam 15 yıl boyunca Premier Lig'de forma giyen, 6 kez de İngiltere Milli Takımı'nda oynayan Rizespor'un bomba transferi Shelvey, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki maestro, "Türkiye'de maçlar ilk 60 dakika taktik mücadelesi oluyor. Ardından basketbol gibi çok git-gel oluyor. İlhan Palut, bir gün Premier Lig'de takım çalıştırabilecek bir teknik direktör. Antrenman seviyesi, Newcastle'daki hocalarıma çok benziyor" dedi.

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