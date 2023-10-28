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Rize iddialı

Teknik direktör İlhan Palut, güçlü rakiplerine Süper Lig’de ilk yenilgisini yaşatmak istiyor. Palut, futbolcularını “Rize’nin gerçek bir deplasman olduğunu gösterin” diye motive ediyor

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Rize iddialı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray'ı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da nefesler tutuldu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde flaş sonuçlara imza atan Atmacalar, güçlü rakibine ligde ilk yenilgisini yaşatmanın planlarını yapıyor. Palut, sahalarında namağlup olduklarını oyuncularına hatırlatıp, 90 dakika oyun disiplininden kopmadan maça konsantre olmaları gerektiğini belirterek, "Rize'nin gerçek bir deplasman olduğunu gösterin" diye motive ediyor.

ÇAYKUR DİDİ KAPALI GİŞE

Yeşil-mavili taraftarlar da Galatasaray maçına yoğun bir ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta satışa çıkarılan biletlerin büyük bir çoğunluğu tükenirken, zorlu mücadele Çaykur Didi Stadı'nda kapalı gişe oynanacak. Öte yandan Karadeniz ekibi Galatasaray karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan Çaykur Rizespor'da sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan İspanyol sağ açık Oscar Pinchi'nin 3 hafta sonra kadroda yer alması bekleniyor.

MECİT COŞKUN

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