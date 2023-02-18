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Mary Rize’de

Karadeniz temsilcisi, son olarak Japonya’da top koşturan Kamerunlu golcü John Mary’ye (29) 1.5 yıllık imza attırdı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Mary Rize’de

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, hücum hattını güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Japonya ekibi Avispa Fukuoka'dan Kamerunlu forvet John Mary'yi renklerine bağladı. 29 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kariyerinde Tayland, Sırbistan, Slovenya, Çin, Japonya ve Suudi Arabistan ekipleriyle 168 maça çıkan Mary, 93 kez ağları sarstı.


DEPREMİ UNUTMADI


İmza sonrası konuşan Kamerunlu golcü, Çaykur Rizespor taraftarlarının karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Deprem felaketiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Zor bir durum ve herkesin kendi içinde duygu yüklü zor anlar yaşadığını biliyorum. Sözlerim kanayan yaraları iyileştiremez. Ben sadece taziyelerimi sunarım. Depredmde sevdiklerini kaybedenler için gerçekten çok üzgünüm."


29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, imzayı attıktan sonra kulübün simgesi olan atmaca işaretiyle poz verdi.


HALİL'DE İŞLEM TAMAM


Hücum hattını John Mary'yle güçlendiren Çaykur Rizespor, savunmaya da takviye yaptı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nin 29 yaşındaki sol beki Halil İbrahim Pehlivan'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

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