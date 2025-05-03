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Haberler Real Madrid Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri!

Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den milli yıldızımız Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklama geldi. İşte Ancelotti'nin gündem olan sözleri...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 15:17
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Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin basın toplantısında yaptığı Arda Güler açıklaması büyük ses getirdi.

Sezon başından bu yana milli futbolcuya az süre verdiği için eleştirilen İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın Real Madrid'de forma giymeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

Ancelotti açıklamasında, "Arda Güler kalitesini gösteriyor, harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum." dedi.

Milli futbolcudan övgüyle bahsetmeye devam eden deneyimli teknik adam, "Onun kalitesine sahip çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Arda Güler'i bırakmaya niyeti olmadığının sinyalini veren Ancelotti, 20 yaşındaki yıldız için, "Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu olacak." şeklinde konuştu.

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