Çarpıcı Arda Güler açıklaması! Real Madrid Başkanı Florentino Perez: Takım arkadaşları kadar...
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'de Arda Güler'in devre arasında ayrılacağına dair gündemde yer alan söylentilere yanıt geldi. Arda, Ancelotti yönetiminde istediği fırsatı bulamamış ve son mücadelelerde sahada aldığı süreler ile dikkat çekmişti. İşte o ifadeler...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 10:06 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 10:10
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Carlo Ancelotti'nin Arda'yı planlarına dahil etmemesi ve "Arda hazır ama önceliğimiz genç oyuncuları yetiştirmek değil, takımın kötü gidişatını düzeltmek." açıklamaları, yetenekli oyuncunun devre arası ayrılacağı iddialarının çıkmasına neden olmuştu.
Avrupa'nın dev takımları ve Süper Lig devlerinden Fenerbahçe (aynı zamanda Arda'nın eski takımı) ile adı anılan 19 yaşındaki oyuncu ile ilgili söylentiler o kadar hızlı yayılmış olmalı ki son olarak Real Madrid'de piramidin en tepesindeki adamın kulağına gitti.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, oyuncunun ayrılığı, takımdaki süreci ve geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Perez'den çarpıcı Arda Güler ifadeleri...
Kulübe yakın bir kaynak olan Defensa Central'ın "Arda Güler'in devre arasındaki durumu ile ilgili Florentino ciddileşiyor" başlığı ile paylaştığı haberde, milli futbolcumuzun La Liga devindeki geleceği ile ilgili Perez'in açıklamaları ortaya çıktı.
Kulüp, süre fırsatı bulamamasına rağmen Arda'nın Ocak ayında kiralık olarak çıkmasını istemiyor. Perez, "(Arda) Madrid'de kalacak, tartışma yok..." ifadeleri ile bu yaklaşımı doğruluyor.
Haberin devamında "Sessiz gibi görünse de karakterli ve harika bir kişiliğe sahip bir çocuk" diye bahsettikleri Arda, Ancelotti ile çoktan görüşmüş ve neden süre alamadığına dair açıklama istemiş ve "savunma yönün zayıf" cevabını almış.
Perez ise konuyla ilgili, "Arda'nın baskıya alışması ve daha dikkatli davranması gerekiyor. Mbappe ve Vinicius, diğer takım arkadaşları kadar savunma desteği sağlayamıyor ve Madrid, savunma görevine %100 dahil olmayan 2'den fazla oyuncuyu kaldıramaz." ifadelerinde bulunmuş.
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