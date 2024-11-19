Çarpıcı Arda Güler açıklaması! Real Madrid Başkanı Florentino Perez: Takım arkadaşları kadar...

Kulübe yakın bir kaynak olan Defensa Central'ın "Arda Güler'in devre arasındaki durumu ile ilgili Florentino ciddileşiyor" başlığı ile paylaştığı haberde, milli futbolcumuzun La Liga devindeki geleceği ile ilgili Perez'in açıklamaları ortaya çıktı.

Kulüp, süre fırsatı bulamamasına rağmen Arda'nın Ocak ayında kiralık olarak çıkmasını istemiyor. Perez, "(Arda) Madrid'de kalacak, tartışma yok..." ifadeleri ile bu yaklaşımı doğruluyor.