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Jude Bellingham'dan Arda Güler için dikkat çeken sözler!

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid, Atalanta'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Başkent ekibi müzesine bir kupa daha götürürken mücadele sonrası yıldız futbolcu Jude Bellingham, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 01:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 01:14
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Jude Bellingham'dan Arda Güler için dikkat çeken sözler!

Real Madrid, UEFA Süper Kupa final maçında Atalanta'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu skorun ardından eflatun-beyazlılar müzesine bir kupa daha götürdü.

Karşılaşma sonrası Jude Bellingham TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken, milli yıldızımız Arda Güler için dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE BELLINGHAM'IN AÇIKLAMALARI:

Gerçekten enteresan bir maçtı, çok değişik bir takımlar. Adam adama savunma yapıyorlar ve kolay değil. O yüzden bizim sürekli yer değiştirmemiz gerekti. İkinci yarıya biraz daha alan aradık ve bunda başarılı olduk.

Kylian Mbappe ve hücum hattıyla ilgili konuşan Bellingham, "Zaten çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Birlikte oynadığınızda ne kadar iyi oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki daha fazla birbirimizi anlamalıyız. Beraber öğrenmeye ve bu oyunu geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bellingham, son Arda Güler için, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçak gönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." ifadelerine yer verdi.

Süper Kupa Real Madrid'in!
Türk Telekom
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