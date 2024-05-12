Real Madrid'in şampiyonluk karesinde dikkat çeken Arda Güler detayı! Florentino Perez...

Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti. Real Madrid taraftarlarından şampiyonluk sevinci sırasında milli yıldızımız Arda Güler'e büyük bir ilgi söz konusuydu. Başkent ekibinin sosyal medyadan paylaştığı o fotoğrafta ise genç yetenek ile ilgili detay dikkat çekti.