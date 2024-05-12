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Real Madrid'in şampiyonluk karesinde dikkat çeken Arda Güler detayı! Florentino Perez...

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'te kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkent ekibinin şampiyonluk kupasıyla çekildiği fotoğraf karesinde Arda Güler ile Başkan Florentino Perez detayı futbolseverlerin dikkatini çekti. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 16:13 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 16:46
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Real Madrid'in şampiyonluk karesinde dikkat çeken Arda Güler detayı! Florentine Perez...

Temsilcimiz Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ligin bitimine 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid'in şampiyonluk karesinde dikkat çeken Arda Güler detayı! Florentine Perez...

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attılar. Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı.

Real Madrid'in şampiyonluk karesinde dikkat çeken Arda Güler detayı! Florentine Perez...

Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti.

Real Madrid'in şampiyonluk karesinde dikkat çeken Arda Güler detayı! Florentine Perez...

Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti.

Real Madrid taraftarlarından şampiyonluk sevinci sırasında milli yıldızımız Arda Güler'e büyük bir ilgi söz konusuydu. Başkent ekibinin sosyal medyadan paylaştığı o fotoğrafta ise genç yetenek ile ilgili detay dikkat çekti.

Real Madrid'in şampiyonluk karesinde dikkat çeken Arda Güler detayı! Florentine Perez...

İŞTE SÖZ KONUSU FOTOĞRAF:

Real Madrid'in klasikleşen şampiyonluk fotoğrafı bu sene de çekildi. Başkan Florentino Perez'in, fotoğraf çekiminde Arda Güler'i hemen soluna alması büyük dikkat çekti.

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