Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

İspanya La Liga'da Celta Vigo maçında Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
İngiliz futbolunun efsanelerinden ve Real Madrid'in eski oyuncularından Michael Owen, AS'a Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"GERÇEKTEN BÖYLE BİR DENEYİMİM OLMADI" Arda'nın durumuyla ilgili Owen, "17 yaşımdayken gerçekten böyle bir deneyimim olmadı. Daha genç yaştayken bir denge söz konusudur. Daha küçük bir takımda her hafta forma giyebilirsiniz. Ya da takımda kalıp antrenman yapabilir ve en iyi oyunculardan bazılarıyla birlikte oynayabilirsiniz. Bu paha biçilmez bir deneyim." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu için Manchester City forması giyen Phil Foden örneğini veren Owen şunları kaydetti, "Sanırım Phil Foden en iyi örnek. Manchester City'de ciddi bir sakatlık geçirmediği halde istatistikleri düşüktü ama Pep Guardiola süreci iyi yönetti."
Michael Owen ayrıca şunları söyledi, "Real Madrid'de şu anda Luka Modric ve Toni Kroos var ancak bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bu yüzden genç orta saha oyuncuları için Real Madrid'de gelecekte gerçek bir fırsat olacak. Yeniden söylüyorum, Arda emin ellerde. Sürece güvenin. Carlo Ancelotti bu süreci çok iyi yönetecektir."