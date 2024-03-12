Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

Michael Owen ayrıca şunları söyledi, "Real Madrid'de şu anda Luka Modric ve Toni Kroos var ancak bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bu yüzden genç orta saha oyuncuları için Real Madrid'de gelecekte gerçek bir fırsat olacak. Yeniden söylüyorum, Arda emin ellerde. Sürece güvenin. Carlo Ancelotti bu süreci çok iyi yönetecektir."