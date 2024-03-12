Haberler Real Madrid Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Arda hakkında futbolun o efsane isminin söylediği sözler büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 12:12
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Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

İspanya La Liga'da Celta Vigo maçında Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti.

Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

İngiliz futbolunun efsanelerinden ve Real Madrid'in eski oyuncularından Michael Owen, AS'a Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

"GERÇEKTEN BÖYLE BİR DENEYİMİM OLMADI"
Arda'nın durumuyla ilgili Owen, "17 yaşımdayken gerçekten böyle bir deneyimim olmadı. Daha genç yaştayken bir denge söz konusudur. Daha küçük bir takımda her hafta forma giyebilirsiniz. Ya da takımda kalıp antrenman yapabilir ve en iyi oyunculardan bazılarıyla birlikte oynayabilirsiniz. Bu paha biçilmez bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

Milli futbolcu için Manchester City forması giyen Phil Foden örneğini veren Owen şunları kaydetti, "Sanırım Phil Foden en iyi örnek. Manchester City'de ciddi bir sakatlık geçirmediği halde istatistikleri düşüktü ama Pep Guardiola süreci iyi yönetti."

Futbol efsanesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Gerçekten böyle bir deneyimim olmadı"

Michael Owen ayrıca şunları söyledi, "Real Madrid'de şu anda Luka Modric ve Toni Kroos var ancak bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bu yüzden genç orta saha oyuncuları için Real Madrid'de gelecekte gerçek bir fırsat olacak. Yeniden söylüyorum, Arda emin ellerde. Sürece güvenin. Carlo Ancelotti bu süreci çok iyi yönetecektir."

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