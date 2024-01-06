Haberler Real Madrid Arandina - Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | Arda Güler'in ilk maçı CANLI

Arandina - Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | Arda Güler'in ilk maçı CANLI

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid deplasmanda İspanya 2. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk kez eflatun beyazlı formayı giydiği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 22:09
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Arandina - Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | Arda Güler'in ilk maçı CANLI

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid deplasmanda İspanya 2. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya geliyor.

Milli futbolcumuz Arda Güler ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Arandina - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ARADINA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Aradina:

Real Madrid 11: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Garcia, Nino Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu

ARANDINA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arandina - Real Madrid maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 23:30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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