Arandina - Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | Arda Güler'in ilk maçı CANLI

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid deplasmanda İspanya 2. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya geliyor.
Milli futbolcumuz Arda Güler ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor.
ARDA GÜLER İLK 11'DE
Arandina - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ARADINA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Aradina:
Real Madrid 11: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Garcia, Nino Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu
ARANDINA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arandina - Real Madrid maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 23:30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.