Haberler Real Madrid Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında flaş açıklaması!

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında flaş açıklaması!

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın sakatlıkları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | SPOR HABERLERİ

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:02
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında flaş açıklaması!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in ameliyat edileceğini ve kısa süre içinde sahalara döneceğini söyledi.

Ligin ilk haftasında yarın Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan 64 yaşındaki teknik adam, "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.

İspanya basınına göre, Arda Güler'in tedavisi, 6 hafta daha sürecek. 21 Temmuz'da yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki Arda, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.

THIBAUT COURTOİS'NIN SAKATLIĞI

Dün gerçekleştirilen idman sırasında sol diz ön çapraz bağları kopan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois hakkında da konuşan Ancelotti, "Duygusal açıdan dün, iyi bir gün değildi. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı ancak futbolda böyle şeyler olur. Courtois'nın hızla iyileşmesini diliyorum. Kalede, Andriy Lunin'e güveniyorum. Sezon öncesi kampında iyiydi ve yeteneği yüksek bir kaleci. Sadece deneyimi az ama maça çıktıkça, bu sorunun üstesinden gelecek." şeklinde konuştu.

DİĞER
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır‘ın kızları Tuğçe Tayfur’dan evlilik sürprizi! "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" dedi ve paylaştı…
Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den CHP'ye yaylım ateşi! "Seçim bitti ittifak bitti" resti: "Kaybettik ders çıkaracağız"
Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
R.Madrid'den Arda Güler için ameliyat kararı!
Real Madrid'de Courtois şoku! Ameliyat edilecek
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı! 15:44
Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i 15:32
Al Ahli - Al Hazm maçı saat kaçta? Al Ahli - Al Hazm maçı saat kaçta? 15:30
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:13
F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! 14:59
Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer 14:56
Daha Eski
Sivas'la bitirmişti! Yine Sivas'la başlayacak Sivas'la bitirmişti! Yine Sivas'la başlayacak 14:36
Aslan Kayserispor maçına hazır! Aslan Kayserispor maçına hazır! 14:35
Beşiktaş Bailly için bastırıyor! İşte son durum... Beşiktaş Bailly için bastırıyor! İşte son durum... 14:32
Wanda Nara'dan Ayasofya ziyareti! Wanda Nara'dan Ayasofya ziyareti! 14:31
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:37
Büyükekşi'den yeni sezon mesajı Büyükekşi'den yeni sezon mesajı 13:28