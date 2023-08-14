Haberler Real Madrid TRANSFER HABERİ: Real Madrid yeni kalecisini resmen açıkladı!

TRANSFER HABERİ: Real Madrid yeni kalecisini resmen açıkladı!

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Thibaut Courtois'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı kaleci mevkisine takviye yaptı. Eflatun-beyazlılar, İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'yı Chelsea'den bir yıllığına kiraladı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:24
TRANSFER HABERİ: Real Madrid yeni kalecisini resmen açıkladı!

Real Madrid, sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın boşluğunu Kepa ile doldurmaya çalışacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki Kepa, 2023-24 sezonunda eflatun-beyazlı formayı giyecek.

Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.

Kepa, Chelsea formasıyla birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Super Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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