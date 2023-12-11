Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

İtalyan Teknik Adam, Arda Güler ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamada,"Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerine yer vermişti.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI Real Madird'e transfer olduğunda sezon öncesi kampında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan milli futbolcu, sağlığına kavuştuktan sonra 26 Eylül'de bu kez sol arka adelesinden sakatlık yaşamıştı.