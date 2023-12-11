Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlıklar nedeniyle henüz yeni takımında forma şansı bulamamıştı. Son olarak ise genç yetenekten sevindiren haberler geldi. İşte milli yıldızın Real Madrid'de ilk görev alacağı maç...
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İtalyan Teknik Adam, Arda Güler ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamada,"Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerine yer vermişti.
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Real Madird'e transfer olduğunda sezon öncesi kampında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan milli futbolcu, sağlığına kavuştuktan sonra 26 Eylül'de bu kez sol arka adelesinden sakatlık yaşamıştı.
Real Madrid formasını giymeye hazırlanan futbolcu, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlandı. Yıldız isim son olarak ise sakatlık sürecini geride bırakarak takımla antrenmanlara başladı.
Real Madrid, 17 Aralık Pazar günü Santiago Barnebeu'da Villarael'i ağırlayacak.
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