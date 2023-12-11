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Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlıklar nedeniyle henüz yeni takımında forma şansı bulamamıştı. Son olarak ise genç yetenekten sevindiren haberler geldi. İşte milli yıldızın Real Madrid'de ilk görev alacağı maç...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:34
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Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlığı sebebiyle istediği forma şansını bulamayan milli futbolcu Arda Güler hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

İspanya basını Sport'ta yer alan habere göre sakatlığını atlatan Arda Güler, Villarael karşılaşmasında yeşil sahalara dönebilir.

Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

CARLO ANCELOTTI FORMA ŞANSI TANIYABİLİR

Söz konusu haberde, 20 yaşındaki futbolcunun kendini iyi hissetmesi halinde Carlo Ancelotti'nin maçta forma verebileceği ifade edildi.

Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

İtalyan Teknik Adam, Arda Güler ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamada,"Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerine yer vermişti.

Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Real Madird'e transfer olduğunda sezon öncesi kampında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan milli futbolcu, sağlığına kavuştuktan sonra 26 Eylül'de bu kez sol arka adelesinden sakatlık yaşamıştı.

Real Madrid'de Arda Güler heyecanı! İşte ilk oynayacağı maç

Real Madrid formasını giymeye hazırlanan futbolcu, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlandı. Yıldız isim son olarak ise sakatlık sürecini geride bırakarak takımla antrenmanlara başladı.

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