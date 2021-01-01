Transfer bombası patlıyor! Sergio Ramos'un yeni durağı belli oldu

Corona virüsü pandemisinin ekonomik etkisini derinden hisseden Real Madrid'de ilk büyük ayrılık sezon sonu yaşanacak...

Eflatun-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi Sergio Ramos, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun Fransız devi PSG'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

PSG'NİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ

PSG'nin 3 yıllık sözleşme teklifinin, Real Madrid'in teklifine oranla daha cazip olduğu ve bu nedenle Ramos'un da PSG'ye gitmeye karar verdiği öne sürüldü.