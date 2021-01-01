Haberler Real Madrid Transfer bombası patlıyor! Sergio Ramos'un yeni durağı belli oldu

Transfer bombası patlıyor! 'un yeni durağı belli oldu

'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , geleceği hakkında son kararını verdi. basını, dünyaca ünlü stoperin 'den gelen cazip teklifi kabul ettiğini ve sezon sonu 16 yıllık Real Madrid kariyerine son vererek devinin yolunu tutacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 13:17
Transfer bombası patlıyor! Sergio Ramos'un yeni durağı belli oldu

Corona virüsü pandemisinin ekonomik etkisini derinden hisseden 'de ilk büyük ayrılık sezon sonu yaşanacak...

Eflatun-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi , kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun devi 'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

PSG'NİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ
PSG'nin 3 yıllık sözleşme teklifinin, Real Madrid'in teklifine oranla daha cazip olduğu ve bu nedenle Ramos'un da PSG'ye gitmeye karar verdiği öne sürüldü.

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