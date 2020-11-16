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Saint-Germain'den 'a çılgın teklif!

'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek , Fransız devi Saint-Germain'in radarına girdi. Tecrübeli oyuncuya çılgın bir kontrat önerileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:51
Paris Saint-Germain'den Sergio Ramos'a çılgın teklif!

ekiplerinden 'in kaptanı 'un kulüple olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Tecrübeli futbolcunun ilk hedefinin eflatun-beyazlı ekipte kalmak olduğu ifade ediliyor.

Ancak İspanyol basınından AS, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Fransız ekibi Saint-Germain'in, Ramos için devreye gireceği ve 34 yaşındaki deneyimli defans oyuncusuna 3 yıllık bir kontrat önereceği kaydedildi. Madrid ekibinde yıllık net 12 milyon euro gibi bir maaş alan Ramos'a 'nin önereceği miktarın ise yıllık 20 milyon euro olacağı bildirildi.

Mukavelesinin bitmesine 6 ay kalan oyuncular, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabiliyor. Fransız ekibinin de teklifin legal yollardan olması için ocak ayına kadar bekleyeceği aktarıldı.


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