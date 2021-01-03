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Vigo 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 17. haftasında , sahasında Vigo'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Real Madrid'in gollerini ve attı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 10:21
Real Madrid Celta Vigo 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

sahasında Vigo'yu ve 'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla 'in (3 maçı eksik) 1 puan önünde liderliğe yükseldi.

Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu , yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan sonra sahalara dönerken, 74. dakikada Asensio'nun yerine oyuna girdi.

Bu arada Celta'da forma giyen Türk futbolculardan , maç boyunca yedek beklerken, hafif bir sakatlık sorunu yaşayan kadroda yer almadı.

Celta'nın yıldız futbolcusu 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine girdi. Yeni teknik direktörü ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligde 6 hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik) sonra yenilgi alan Celta, 23 puanda kaldı.

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