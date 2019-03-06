Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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'ın sakatlığı ciddi

Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi

() takımlarından , Brezilyalı kanat oyuncusu 'ın bağlarında yırtık oluştuğunu açıkladı.

() takımlarından , Brezilyalı kanat oyuncusu 'ın bağlarında yırtık oluştuğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax'a 4-1 yenildikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Vinicius Junior'ın sağ ayak bileğindeki tibiofibular eklemi bağlarında yırtık tespit edildi.

18 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 2 ayı bulduğunu hatırlattı.

  1. 06.03.2019
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