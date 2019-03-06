Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'ın ayak bileği bağlarında yırtık oluştuğunu açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'ın ayak bileği bağlarında yırtık oluştuğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax'a 4-1 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Vinicius Junior'ın sağ ayak bileğindeki tibiofibular eklemi bağlarında yırtık tespit edildi.
18 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 2 ayı bulduğunu hatırlattı.
- 06.03.2019
- Bağcılarspor Diyarbekirspor'u deplasmanda 0-2 mağlup etti
- Fenerbahçe'ye stadyum ve müze turundan büyük gelir
- Mustafa Denizli takımın başında idmana çıktı
- Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder, Cüneyt Çakır...
- PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
- Gençlerbirliği'nde 2. Üzülmez dönemi
- Turgay Demir: "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yabancı olur"
- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!'
- Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası büyük değişim
-
Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
-
Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
-
Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.