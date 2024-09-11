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Paris 2024 Olimpiyatları'na damga vuran Yusuf Dikeç'e 300 Cumhuriyet altını

Paris 2024 Olimpiyatları'nda en çok konuşulan ve gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 300 Cumhuriyet Altını ödülü kazandı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 11:37 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 11:37
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Paris 2024 Olimpiyatları'na damga vuran Yusuf Dikeç'e 300 Cumhuriyet altını

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye'de, madalya kazanan sporculara verilecek para ödülü sahiplerine teslim edildi. Yönetmelik gereği altın madalya kazanan sporculara verilen 1000 cumhuriyet altını değerindeki ödülden bu yıl kimse yararlanamazken, gümüş madalya kazanan sporculara 600, bronz madalya kazanan sporculara ise 300 cumhuriyet altını verildi.

300 CUMHURİYET ALTINI

Olimpiyat oyunlarına Türkiye adına damga vuran isim, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç oldu. Diğer sporcuların aksine profesyonel ekipman kullanmayan ve rahat tavırlar sergileyen Dikeç'in pozu dünyadaki birçok sporcu tarafından taklit edilirken, ikon haline gelen 51 yaşındaki sporcuya verilen para ödülünün Türk lirası karşılığı belli oldu.

Bireysel sporların aksine, bir takım sporunda başarı elde eden oyuncuların para ödülü de bu kritere göre değerlendirildi. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın bir takım sporunda gümüş madalya kazanması nedeniyle her sporcuya 300 cumhuriyet altını değerinde ödeme yapıldı.

5.5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Olimpiyat oyunlarında kazanılan paraların teslim edilmesiyle birlikte Yusuf Dikeç, yaklaşık 5.5 milyon lira değerinde para ödülüne hak kazanmış oldu. Türkiye, olimpiyat madalyalarına en yüksek para ödülünü veren ülkeler arasında üst sıralarda yer alırken, ilk sıradaki ülke ise Hong Kong oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi altın madalyaya 25 milyon 422 bin TL, gümüş madalyaya 12 milyon 711 bin TL, bronzaysa 6 milyon 355 bin TL ödül vermekte.

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