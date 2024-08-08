TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024 çeyrek final

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları yar finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final mücadelesinde Çin'e karşı elde ettiği 3-2'lik galibiyetle yarı finale çıkmaya hak kazanan Filenin Sultanları grup maçlarında 3-0 yenildiği İtalya karşısında bu kez galibiyet hedefleyerek altın madalyaya ulaşmak istiyor. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE👈

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

VARGAS'TAN 42 SAYI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milliler ayrıca bu sonuçla, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

South Paris Arena 1'de oynanan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final mücadelesinde Çin'i 25-23, 21-25, 24-26, 25-21 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yenen A Milliler, adını yarı finale yazdırdı. Büyük bir başarıya imza atarak olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde 8 Ağustos'ta İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Millilerde Melisa Vargas, bulduğu 42 sayıyla yıldızlaştı.

FİNAL RAKİBİ ABD - BREZİLYA GALİBİ

Rakip İtalya çeyrek finalde Sırbistan'ı geçmişti. Millilerimiz yarı finalde İtalya'yı yenmesi halinde hem finale yükselecek hem de madalyayı garantileyecek. Diğer yarı final müsabakası ise ABD ile Brezilya arasında oynanacak. Bu eşleşmelerden galip gelen taraflar finalde karşılaşacaklar.