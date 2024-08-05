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Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den Rekor Katılım

Türkiye'nin Paralimpik Oyunlarındaki Yükselişi: 1992'de 1 Sporcu, Paris 2024'te 94 Sporcu ile

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 14:43
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Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den Rekor Katılım

Paralimpik oyunları macerasına 1992'de 1 sporcuyla başlayan Türkiye, Paris 2024'te 94 sporcuyla yer alacak - Türkiye, Paris 2024'te 15 farklı branşta 49 kadın, 45 erkek sporcuyla mücadele edecek - Tokyo 2020'ye 87 sporcuyla katılan Türkiye'nin 24 yılda oyunlara katılımı 94 kat arttı - Oyunlarda 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak

Türkiye Paralimpik Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 isimle rekor sayıda katılım gösterecek.

Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotayı 7 artırdı.

PARALİMPİK SERÜVENİ 1992'DE BAŞLADI

Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.

Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 paralimpik sporcuyla oyunlarda yer aldı.

SON 24 YILDA 94 KAT ARTIŞ

Türkiye'nin engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı son 24 yılda 94 kat arttı.

Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.

Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.

15 BRANŞTA KATILIM

Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.

Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.

KADIN SPORCU SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ

Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti.

Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.

İKİ BRANŞTA TAKIM KOTASI

Türkiye, golbol ve futbol branşlarında "takım" olarak Paris 2024'te yer alacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 kişi bulunacak.

Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.

EN ÇOK BEDENSEL ENGELLİ SPORCULAR KOTA ALDI

Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.

Bedensel engelli 65, görme engelli 21, özel sporculardan da 8 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.

EN ÇOK KOTA ATLETİZMDE

Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.

Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota aldı.

Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.

Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.

MADALYALILAR YİNE PARİS'TE

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyselde 12 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, para halterci Besra Duman ve para tekvandocu Recep Çiftçi, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.

4 BİNDEN FAZLA SPORCU MÜCADELE EDECEK

Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak.

Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.

KOTALAR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:

Branş

Sporcu

Disiplin-sıklet

Kota alınan müsabaka

Para atıcılık

Aysel Özgan

P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca

Dünya Kupası

Para atıcılık

Ayşegül Pehlivanlar

P4 Karışık 50 metre tabanca

Dünya Şampiyonası

Para atıcılık

Cevat Karagöl

P4 Karışık 50 metre tabanca

Dünya Şampiyonası

Para atıcılık

Çağla Baş

R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek

Avrupa Şampiyonası

Para atıcılık

Erhan Coşkuner

R3 Karışık 10 metre havalı tüfek

Dünya Şampiyonası

Para atıcılık

Hakan Çevik

R5 Karışık 10 metre havalı tüfek

Dünya Kupası

Para atıcılık

Muharrem Korhan Yamaç

P3 Karışık 25 metre tabanca

Avrupa Şampiyonası
Para atıcılık Murat Oğuz P1 10 metre havalı tabanca Bipartite kotası

Görme engelliler futbol

Erkek Milli Takımı (10 kişi)

B1

Avrupa Şampiyonası

Görme engelliler golbol

Kadın Milli Takımı (6 kişi)

Golbol

IBSA Dünya Şampiyonası

Para atletizm

Muhammed Khalvandi

Cirit atma F57

Dünya Şampiyonası

Para atletizm

Hamide Doğangün

800 metre T53

Dünya Şampiyonası

Para atletizm

Abdullah Ilgaz

Yüksek atlama T47

Yüksek performans kotası

Para atletizm

Rabia Cirit

Gülle atma F40

Yüksek performans kotası

Görme engelliler atletizm

Mikail Al

1500 metre T13

Dünya Şampiyonası

Görme engelliler atletizm

Oğuz Akbulut

400 metre T12

Dünya Şampiyonası

Görme engelliler atletizm

Serkan Yıldırım

100 metre T12

Dünya Şampiyonası

Görme engelliler atletizm

Serap Demirkapu

Gülle atma F12

Yüksek performans kotası

Görme engelliler atletizm

Büşra Nur Tırıklı

Disk atma F11

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Aysel Önder

400 metre T20

Dünya Şampiyonası

Özel sporcular atletizm

Fatma Damla Altın

Uzun atlama T20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Esra Bayrak

Uzun atlama T20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Reyhan Taşdelen

Uzun atlama T20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Ebrar Keskin

Gülle atma F20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Muhammet Atıcı

Gülle atma F20

Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm Eda Yıldırım Gülle atma F20 Bipartite kotası

Para okçuluk

Bahattin Hekimoğlu

Erkekler W1

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Yağmur Şengül

Kadınlar klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Yavuz Papağan

Erkekler klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Sadık Savaş

Erkekler klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Öznur Cüre

Kadınlar makaralı yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Sevgi Yorulmaz

Kadınlar makaralı yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Merve Nur Eroğlu

Kadınlar klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Yiğit Caner Aydın

Erkekler W1

8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri

Para okçuluk

Nil Mısır

Kadınlar W1

8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri

Özel sporcular masa tenisi

Ebru Acer

Kadınlar Sınıf 11

Virtus Global Oyunları

Para masa tenisi

Kübra Korkut

Kadınlar Sınıf 7

Avrupa Şampiyonası

Para masa tenisi

Abdullah Öztürk

Erkekler Sınıf 4

Avrupa Şampiyonası

Para masa tenisi

Nesim Turan

Erkekler Sınıf 4

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Ali Öztürk

Erkekler Sınıf 5

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Neslihan Kavas

Kadınlar Sınıf 9

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Merve Cansu Demir

Kadınlar Sınıf 10

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Hatice Duman

Kadınlar Sınıf 3

Biparitte kotası

Para tekvando

Mahmut Bozteke

K44 63 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Alican Özcan

K44 58 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Fatih Çelik

K44 70kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Mehmet Sami Saraç

K44 +80 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Meryem Betül Çavdar

K44 52 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Gamze Gürdal

K44 57 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Seçil Er

K44 65 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Nurcihan Ekinci

K44 47 kilo

Dünya sıralaması

Para yüzme

Sevilay Öztürk

Kadınlar S5

Ülke kotası

Para yüzme

Sümeyye Boyacı

Kadınlar S5

Ülke kotası

Para yüzme

Umut Ünlü

Erkekler S3/SM3

Ülke kotası

Para yüzme

Turgut Aslan Yaraman

Erkekler S7/SM7

Ülke kotası

Para yüzme

Elif İldem

Kadınlar S1

Biparitte kotası

Para yüzme

Meryem Nur Tunuğ

Kadınlar S5

Biparitte kotası

Para badminton

Halime Yıldız

SL3

Dünya sıralaması

Para badminton

Emine Seçkin

WH2

Dünya sıralaması

Tekerlekli sandalye eskrim

Hakan Akkaya

Epe A 7 Flöre A

Dünya sıralaması
Tekerlekli sandalye tenis Ahmet Kaplan Quad Dünya sıralaması
Tekerlekli sandalye tenis Uğur Altınel Quad Bipartite kotası

Para halter

Besra Duman

55 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Nazmiye Muratlı

45 / 50 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Abdullah Kayapınar

49 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Uğur Yumuk

72 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Sibel Çam

73 kilo

Dünya sıralaması

Para kürek

Yiğit Dorukhan Bozkurt

Karışık iki çifte

Kota turnuvası

Para kürek

Nurşen Şen

Karışık iki çifte

Kota turnuvası
Para triatlon Uğurcan Özer PTS5 Dünya sıralaması
Para judo Yasin Çimciler J1 90 kilo Dünya sıralaması
Para judo Onur Taştan +J1 90 kilo Dünya sıralaması
Para judo İbrahim Bölükbaşı J2 73 kilo Dünya sıralaması
Para judo Ecem Taşın Çavdar J1 48 kilo Dünya sıralaması
Para judo Merve Uslu Hajabipour J1 70 kilo Dünya sıralaması
Para judo Nazan Akın Güneş J1 + 70 kilo Dünya sıralaması
Para judo Cahide Eke J2 48 kilo Dünya sıralaması
Para judo Gökçe Yavuz J1 73 kilo Dünya sıralaması
Para judo Recep Çiftçi J2 73 kilo Dünya sıralaması
Para judo Döndü Yeşilyurt J2 57 kilo Dünya sıralaması

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