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1500 metre serbest stil yüzmede 5. olan Kuzey Tunçelli rekor kırdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest finalinde 14.41.22'lik derecesiyle yarışı 5. sırada tamamladı. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle dünya gençler rekorunu kırdı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 20:39 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 20:40
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1500 metre serbest stil yüzmede 5. olan Kuzey Tunçelli rekor kırdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest finalinde 14.41.22'lik derecesiyle yarışı beşinci sırada tamamladı. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle dünya gençler rekorunu kırdı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşındaki 1500 metre serbest finalinde yarıştı. 1500 metre serbest finalinde yer alan ilk milli sporcu olan Kuzey Tunçelli, 14:41.22'lik derecesiyle olimpiyat beşincisi oldu. Genç yüzücü bu derecesiyle dünya gençler rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor da 14:41:89 ile Kuzey Tunçelli'ye aitti.

Öte yandan altın madalya kazanan Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, rekor kırdı. Bobby Finke'yi 14.34.55'lik derecesiyle İtalyan Gregorio Paltrinieri ve 14.39.63 derecesiyle İrlandalı Daniel Wiffen takip etti.

BAKAN BAK: BİZE BİR MADALYADAN DAHA FAZLASINI VERDİN

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli için kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Bize bir madalyadan daha fazlasını verdin Kuzey! 16 yaşında tarih yazdın... Seni bu kürsülerde göreceğimize yürekten inanıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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