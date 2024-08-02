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Kayra Özdemir Paris 2024'ü beşinci bitirdi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Özdemir, bronz madalya mücadelesinde Güney Koreli Hayun Kim'e yenilerek Paris 2024'ü beşinci olarak tamamladı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 19:10
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Kayra Özdemir Paris 2024'ü beşinci bitirdi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Özdemir, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu beşinci tamamladı.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i, çeyrek finalde de Japon Akira Sone'yi yenen Kayra Özdemir yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan milli sporcu, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.

Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasında ise karşılaştığı Güney Koreli Hayun Kim'e yenilerek madalyaya ulaşamadı.

Milli sporcu, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'ü de beşinci bitirdi.

Bu kategoride altın madalyayı Brezilyalı Beatriz Souza, gümüş madalyayı Raz Hershko, diğer bronz madalyayı da Fransız Romane Dicko kazandı.

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