2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yıldızlar geçidi

Paris'te 26 Temmuz'da açılış töreniyle başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Bu sporcular içerisinde mücadele ettikleri branşlarda elde ettikleri başarılarla yıldızlaşan isimler de yer alacak.

Olimpiyatlarda üç şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile NBA yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis'in kadrosunda olduğu ABD Basketbol Takımı, Sırbistan Basketbol Takımı'nda forma giyen NBA yıldızı Nikola Jokic, Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda oynayan NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonası madalyası bulunan ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam kazanan ve bir olimpiyat madalyası bulunan ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris'te yine hünerlerini sergileyecek.

Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan rekortmen ABD'li yüzücü Katie Ledecky, iki olimpiyat altını bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve tüm zamanların en iyi maratoncusu olarak kabul edilen Kenyalı Eliud Kipchoge, Paris 2024'te madalya almak için mücadele edecek.

Hindistan'ın atletizmde ilk madalyasını kazanan ciritçi Neeraj Chopra, dünya rekortmeni İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, dünya şampiyonu ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson, olimpiyat bronz madalyası ve dünya şampiyonlukları sahibi ABD'li atlet Noah Lyles, olimpiyat şampiyonu Kenyalı kadın atlet Faith Kipyegon, dünya ve olimpiyat şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner ile iki kez olimpiyat altın madalyası ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan Jamaikalı kadın atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, yeni zaferler için Paris'te olacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözlerin üzerinde olacağı ve performansları merakla beklenen sporcular şunlar:

Sporcu Branş Ülke

Ariarne Titmus Yüzme Avustralya

Armand Duplantis Atletizm İsveç

Carlos Alcaraz Tenis İspanya

Clarisse Agbegnenou Judo Fransa

Eliud Kipchoge Atletizm Kenya

Kevin Durant Basketbol ABD

LeBron James Basketbol ABD

Leon Marchand Yüzme Fransa

Manyu Wang Masa tenisi Çin

Meng Chen Masa tenisi Çin

Neeraj Chopra Atletizm Hindistan

Noah Lyles Atletizm ABD

Novak Djokovic Tenis Sırbistan

Rafael Nadal Tenis İspanya

Rayssa Leal Kaykay Brezilya

Sha'Carri Richardson Atletizm ABD

Shelly-Ann Fraser-Pryce Atletizm Jamaika

Shericka Jackson Atletizm Jamaika

Simone Biles Cimnastik ABD

Sky Brown Kaykay İngiltere

Stephen Curry Basketbol ABD

Victor Wembanyama Basketbol Fransa

Yingsha Sun Masa tenisi Çin

Katie Ledecky Yüzme ABD

Dina Asher-Smith Atletizm İngiltere

Teddy Riner Judo Fransa

Faith Kipyegon Atletizm Kenya

Nikola Jokic Basketbol Sırbistan

Giannis Antetokounmpo Basketbol Yunanistan