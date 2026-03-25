Alperen'den şov

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının deplasmanda Chicago Bulls'a 132-124'lük skorla yenildiği karşılaşmaya damgasını vurdu.

Milli basketbolcu geceyi 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak tamamladı. Alperen'in harika performansı yenilginin önüne geçemezken, bu sezon 29. galibiyetini elde eden Chicago Bulls'ta Collin Sexton 25, Matas Buzelis da 23 sayıyla oynadı. Houston ise bu sezon 28. yenilgisini aldı.

4. KEZ TRİPLE DOUBLE YAPTI

Houston'da Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti. Karşılaşmada yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla triple-double yaptı. Alperen, bu sezon 4. kez triple-double performansı sergiledi. Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 123- 103'lük skorla yendi. Adem Bona mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.