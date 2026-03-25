Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen'den şov

Alperen'den şov

Takımının Chicago Bulls’a 132-124 kaybettiği karşılaşmayı 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistlik müthiş bir performansla tamamlayan Alperen Şengün, geceye damgasını vurdu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Alperen'den şov

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının deplasmanda Chicago Bulls'a 132-124'lük skorla yenildiği karşılaşmaya damgasını vurdu.

Milli basketbolcu geceyi 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak tamamladı. Alperen'in harika performansı yenilginin önüne geçemezken, bu sezon 29. galibiyetini elde eden Chicago Bulls'ta Collin Sexton 25, Matas Buzelis da 23 sayıyla oynadı. Houston ise bu sezon 28. yenilgisini aldı.

4. KEZ TRİPLE DOUBLE YAPTI

Houston'da Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti. Karşılaşmada yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla triple-double yaptı. Alperen, bu sezon 4. kez triple-double performansı sergiledi. Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 123- 103'lük skorla yendi. Adem Bona mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.

F.Bahçe'den Gimenez bombası!
Liverpool'un yıldızı G.Saray'a!
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
G.Saray'dan kulübeye yeni yıldız!
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Daha Eski
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! 01:14